Bordighera. Si è svolta ieri sera una bellissima serata ai giardini Lowe, Area Sanremo Tour tappa nella Città delle palme, voluta dalla nuova amministrazione, concorso canoro che porta i giovani talenti, tra i 16 e i 36 anni, ad accedere ad Area Sanremo per tentare di arrivare a Sanremo Giovani che quest’anno avrà uno spazio tutto suo, a dicembre, come scelto dal direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni.

L’evento non ha solo un fine ludico, ma può portare al palco dell’Ariston. Hanno partecipato ragazzi da tutta la Liguria e dal Piemonte.

di 52 Galleria fotografica Tappa di Area Sanremo Tour ai giardini Lowe, una bordigotta ammessa alle finali regionali









Una ragazza bordigotta, Caterina Biancheri in arte Armaria, è stata ammessa alle finali regionali riscuotendo un grande apprezzamento. Il Sindaco si dichiara molto contento della riuscita dell’evento, ringrazia tutti per l’enorme aiuto nell’organizzazione.

Lui e la sua famiglia si sono molto divertiti così come ogni persona presente all’evento ha dichiarato.

È stata una serata unica, avevamo promesso che avremmo valorizzato i nostri ragazzi in tutte le sfaccettature in cui eccellono, e così abbiamo già cominciato a mantenere fede a questa promessa addirittura partendo dalla estate in corso.

È stato emozionante vedere nostre band e cori esibirsi divertendosi, ed anche una nostra bravissima ragazza aver superato la selezione. Un enorme ringraziamento va a Laura Pastore e Melina Rodà per aver lavorato sul progetto. A tutti il nostro grazie!

I concorrenti che si sono esibiti sono : Alberto Tripoli , Nicole Plumari , Beatrice Conni , Marco Ferrieri , Carlotta Foddanu , Caterina Biancheri (Armaria) , Andrea La Magna , Andrea Rovetta (in arte UOMO) .

La giuria che ha votato i giovani è composta dalla cantante e vocal coach Monia Russo, il musicista e artista Davide Golzi, le giornaliste Daniela Borghi per La Stampa, Erica Bertinotti e Elena Mittino del Novara Oggi – Gruppo Netweek.

Sono state poste domande ai concorrenti e ed alcuni chiesto qualche secondo di canzone improvvisata per vedere in loro lo spirito per questa passione.

Si sono avvicendate durante la gara esibizioni varie, dalla danza, alla musica live con: Professional Dance, diretta da Mirella Agujaro, i Lost in Blues che hanno infiammato il pubblico , il coro di Voci e Note sotto le Stelle, la ballerina Ilenia Dagostino ed il Quartetto dell’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure – LIGEIA.

Si ringrazia inoltre per il supporto anche Si Invernizzi e Innovation Media.

Ad occuparsi delle selezioni di Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta è l’Associazione Culturale, novarese, Controtempo formata da Elena Foti, Simona De Melas, Erika Nieddu e Giuseppina Rodà.

Prossima tappa il 25 agosto a Rapallo presso villa Tigullio con ospite Mario Venuti.

Finale interregionale Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta al Castello Sforzesco Visconteo di Novara con ospiti, tra gli altri, Irama e Michele Bravi.