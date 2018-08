Taggia. Riprende a gran ritmo l’attività dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che da due anni, con le sezioni gold di ritmica e trampolino e i nuovi calendari nazionali FGI anticipati, praticamente non conosce quasi soste durante la stagione, complicando la gestione dei ginnasti e tecnici che con passione e competenza reggono questa situazione.

di 9 Galleria fotografica Asd Ginnastica Riviera dei Fiori









Sarà per il trampolino il primo impegno con i Campionati Italiani Assoluti Syncro (la gara top di tutte le sezioni) in programma a Milano sabato 8 settembre con le nostre junior Sima Papone e Ludovica Razzoli che si contenderanno il titolo italiano femminile della specialità. Sempre a Milano ci sarà la super finale di Coppa dei Campioni individuale che vedrà in gara Sima Papone nelle junior e Giulia Bellone nelle senior. La Riviera avrebbe avuto altri qualificati ma alcuni infortuni ed abbandoni non ci permetteranno di essere competitivi in altre categorie.

Per il teamgym continuano gli allenamenti collegiali nazionali a Cesenatico che in questi giorni vedono impegnati 4 ginnasti della nostra provincia, in preparazione dei Campionati Europei di Lisbona (15/21 ottobre), con Angelo Bellani (ginnastica Imperia) convocato nella squadra senior mix e Gianluca De Andreis ( riviera)protagonista nella squadra junior mix. Bene anche Sara Gaggero (Imperia) e Natalia Cosenza della Riviera che continuo ad allenarsi con impegno confidando nelle prossime convocazioni.

Soddisfazione per le due società che da anni collaborano in questa spettacolare disciplina e per i tecnici Alberto Rovere ed Elisa Addiego impegnati in questo gratificante progetto. La ritmica è già al lavoro per preparare la partecipazione al Campionato Nazionale di serie C, importante e difficile gara a squadre di ginnastica ritmica che, con la riforma dei campionati voluta dalla FederGinnastica, sostituirà, in pratica,la serie B del passato anno. La 1ª prova delle zone territoriali 1 e 2 (Liguria, Piemonte, Valle D ‘ Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Trento ) vedrà la Riviera dei Fiori impegnata anche nell’organizzazione della gara , in collaborazione col Comitato Regionale FGI Liguria.

La gara è in programma al Palasport di Imperia nei giorni 19/20 e 21 ottobre. Sempre la Riviera dei Fiori è la Società che la Federazione ha ‘scelto’ come partner organizzativo dell’allenamento collegiale nazionale estivo del Gruppo Gold Allieve di Ritmica. Sanremo sarà, per la prima volta, la sede di un allenamento di questo livello assoluto che vedrà la partecipazione delle 16 migliori ginnaste allieve selezionate in tutta Italia, allenate da Maura Rota e Laura Lazzaroni dello staff tecnico Federale. L’evento, reso possibile grazie alla disponibilità del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, l’Amministrazione del Comune di Sanremo e la collaborazione delle altre Associazioni presenti al mercato, sarà un importante momento di crescita per i nostri tecnici e ginnasti, e potrebbe ‘favorire’ altre collaborazioni future con la FGI.

Per l’artistica maschile e femminile il calendario vedrà impegni più avanti, e gli allenamenti riprendono la prossima settimana, con l’obiettivo di preparare le due esibizioni che li vedranno protagonisti insieme alle altre sezioni venerdì 31 agosto in Piazza Borea D’ Olmo (ore 18 Sanremo Festa della Città ) e venerdì 7 settembre alle 21, in piazzale Chierotti ad Arma di Taggia. In queste due serate di ‘Ginnasticando sotto le Stelle’ si potranno conoscere le nostre discipline e chiedere informazioni per avvicinarsi alle nostre attività. Tutti questi impegni non ci ‘distrarranno’ dall’obiettivo principale dell’Associazione, organizzare la ripresa dei nostri corsi di avvicinamento alla ginnastica, con il nuovo Direttore Sportivo Alice Frascarelli e l’intero staff tecnico impegnati nel programmare orari e obiettivi della prossima stagione che riprenderà per tutti i soci e, si confida, per i tanti nuovi arrivati, a metà settembre. Per essere aggiornati / informati seguiteci su FB Ginnastica Riviera dei Fiori, e gli altri social.

Per la nuova stagione ci saranno alcune novità importanti, legate al nuovo settore di attività che la Federazione, con grande impegno e capacità propositiva, ha ‘ideato’ nel 2018, la sezione di Salute e Fitness. Obiettivo proporre nelle palestre delle oltre 2000 società affiliate , attività per tutte le età, dai 3 anni in poi, con sei aree di attività mirate a soddisfare tutte le fasce di età con obiettivo il benessere fisico ed il divertimento dei partecipanti. L’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, probabilmente tra le prime in Liguria, ha ottenuto il 1 agosto il riconoscimento di ‘Centro FGI Gymnastics Corner 2018’ .