Taggia, multe fino a 500 euro agli incivili con il cane

Taggia. Linea dura dell’amministrazione comunale contro gli incivili proprietari di cani.

Al fine di tutelare la civile convivenza, il decoro e l’igiene urbana un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Mario Conio impone: “A tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di rispettare su area pubblica o ad uso pubblico, le seguenti regole comportamentali.

Raccogliere immediatamente le deiezioni canine su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi e accessi pubblici in genere, muri esterni degli edifici, piazze, aiuole e zone verdi, zone attrezzate per bambini e luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc…), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, e a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli appositi cestini gettacarte, dislocati sul territorio comunale.

Essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte, quali sacchetti richiudibili a provata tenuta all’acqua ed eventuali altre attrezzature necessarie, e di bottigliette d’acqua per lavare immediatamente le minzioni o lo sporco eventualmente lasciato dalle deiezioni”.

I trasgressori verranno puniti con multe da 50 a 500 euro.