Taggia. Il Direttore sportivo dell’Atletico Argentina Angelo Fameli è scatenato: nuovo doppio colpo in ingresso per i rossoneri. Hanno firmato oggi Alfredo Carriello e Luigi De Mare.

Per Cariello, centrocampista di qualità classe ’79 già protagonista della storica cavalcata che condusse l’Argentina in Serie D (stagione 2013/2014), parlano i numeri: 22 presenze e 2 reti in Serie A, 143 presenze e 15 goal in Serie B, 35 presenze e 6 goal in Serie C con le maglie, tra le altre, di Chievo, Frosinone e Crotone.

Si aggiunge alla corte di Mister Stecca anche Luigi De Mare, roccioso difensore d’esperienza con alle spalle numerosi campionati in Promozione.

Fameli, raggiante di gioia, dichiara: “Sono due trattative nelle quali ho speso molte energie perché credo che questi ragazzi sapranno darci una grossa mano. Per Carriello parlano i numeri e non devo certo presentarlo io. Sono soddisfatto perché sono sicuro che ci divertiremo”.

Per decisione della Dirigenza è stato rinviato al 16 agosto l’inizio degli allenamenti della Prima squadra, inizialmente fissato per l’11. Primo impegno ufficiale la Coppa Liguria in calendario l’1/2 settembre.