Taggia, chiude la pagina Facebook della Lega

Taggia. “Oggi è definitivamente scomparsa la pagina Lega Nord Arma e Taggia. Ho voluto chiuderla per non alimentare polemiche con il partito in quanto pare che la suddetta sezione sia in odore di commissariamento. Vedremo” . L’ex segretario provinciale della Lega Giulio Ambrosini annuncia tramite il proprio profilo Facebook, l’avvenuta chiusura della pagina dedicata alla sezione tabiese del partito di Matteo Salvini.

“Cari amici e lettori da oggi -conclude Ambrosini invitando i militanti a spostarsi sul suo profilo – chi crede, se vuol ragionare di socio -politica sarà il benvenuto su questa pagina. Prego astenersi da proclami, slogan, contumelie e selfie. Parliamo tra adulti. Grazie”.

Ambrosini alla vigilia delle elezioni nel capoluogo era stato “silurato” dai vertici genovesi leghisti per essere intervenuto tra il pubblico a una convention del candidato e futuro sindaco Claudio Scajola alla Camera di Commercio.

Per quanto riguarda il paventato commissariamento anche della sezione di Taggia, c’è attesa per la festa della Lega a Camporosso (8/9 settembre) in ocacsione della quale il commissario provinciale Alessandro Piana ha preannunciato “novità”.