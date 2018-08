Taggia. Ancora colpi in ingresso per il DS Angelo Fameli. Questa volta tocca a Samuele e Andrea Muratore.

Il primo è un centrocampista che unisce qualità e sostanza classe ’88, il secondo un difensore o centrocampista difensivo classe ’84. Entrambi hanno maturato notevole esperienza in categorie superiori ma hanno comunque sposato la causa dell’Atletico Argentina.

Il DS Fameli è soddisfatto e dichiara: “La squadra è ora praticamente completa. Ho in mente ancora qualche ritocco, magari con giovani di prospettiva e sicuro avvenire. Ritengo che la squadra sia valida e non vedo l’ora di far parlare il campo”.