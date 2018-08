Sturaro va in prestito allo Sporting Lisbona, nella scelta ci sarebbe lo zampino di Ronaldo

Sanremo. Via da Torino per un anno almeno in Portogallo. Il calciatore matuziano Stefano Sturaro, fino ad oggi in forza alla Juventus, è stato ceduto in prestito per un anno allo Sporting Lisbona.

Secondo quanto scrive “Tuttosport” sarebbe stato proprio Cristiano “CR7″ Ronaldo (cresciuto calcisticamente nel sodalizio portoghese) a convincere il sanremese ad intraprendere l’esperienza sulle sponde dell’Atlantico.