Vallecrosia. Questa sera il lungomare si anima con la 2° edizione di “Sport meets food“, l’evento dove arte, cibo e sport si incontrano in un perfetto connubio.

La serata, organizzata dal comitato “Gli amici del lungomare di Vallecrosia” in collaborazione con le associazioni sportive e l’assessore al turismo Patrizia Bianchieri e il consigliere con delega allo sport Marco Calipa. L’obiettivo è quello di far comprendere a tutti l’importanza dell’attività sportiva associata a una corretta alimentazione: gli ingredienti giusti per ritrovare benessere e salute.

Saranno presenti le seguenti società sportive: Aikido Vallecrosia, Asd dance art project Vallecrosia, Usd Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Ippica Valnervia, Atletica Vallecrosia, Intemelia ginnastica artistica, tennis tavolo Biamonti, Gstt Vallecrosia, Ad Salesiani Rugby Campi William, Dalila con danze orientali, hip hop urban theory Vallecrosia, Club nautico Bordighera, Circolo velico Ventimigliese, Asd ciclistica Bordighera-Olmo, Asd Bordighera volley, Rotellistica Ventimigliese, Eki school with Anna Lorenzi, salsa e bachata con Anna e Danilo, Asd Macumba re move kangoo jumps i8energ dance di Laura Barone, Fitness center 2.0, Yoga pramiti, Danza classica cigno nero Vallecrosia, Falconeria terra di confine.

La Croce Azzurra di Vallecrosia parteciperà all’evento mostrando al pubblico una simulazione di salvataggio.

Il connubio tra sport, cibo e arte si realizzerà grazie ad esposizioni e degustazioni nei locali del Lungomare aderenti all’iniziativa.

Il locale Le Vele creerà le linguine alla ligure con patate, fagiolini e pesto, polpette napoletane e tocco finale con il suo dolce tipico “il baba’ napoletano”. Lo chef Rao Domenico creerà, presso il Grecale, il piatto di linguine integrali con crema di trombette, mandorle e tonno fresco. Presso Il Festival si potrà gustare il particolare gelato alla carota. L’enoteca Per Bacco offrirà l’hamburger vegetariano con quadrotto di torta verde.

Paola Chiolini, chef della Balena Bianca, creerà il piatto ravioli di barbabietola con burro fuso e semi di papavero ed il dolcissimo monte di barbabietola con colata di cioccolato bianco dedicato a Luca Borgoni, il ragazzo cuneese mancato nel luglio 2017 a seguito di una caduta mentre tentava di raggiungere Capanna Carrel sul monte Cervino dopo aver partecipato ad una gara sportiva. Il ragazzo era solito trascorrere le vacanze estive insieme alla sua famiglia proprio sulle spiagge di Vallecrosia ed aveva scelto di dedicare la sua vita allo sport e allo studio. Lo chef Paola Chiolini gli rende omaggio, anche quest’anno, con un abbinamento originale creato apposta per lui.

Perché la barbabietola? Poiché Luca aveva scelto, per la sua tesi di laurea, questo argomento: “Gli effetti del succo di barbabietola (Beta Vulgaris) sulla prestazione sportiva ad alta quota”. Tra i partecipanti alla serata anche la Falconeria Terra di Confine di Taggia che presenterà i suoi migliori esemplari, insieme al suo Presidente Sabina Camarga.

Non mancheranno personalità di spicco dello sport come ad esempio Marcello D’Agostino, che gestisce a Vallecrosia l’albergo Piccolo Paradiso e il ristorante Le Vele, ma che trova anche il tempo di coltivare la sua passione sportiva tanto da essere stato, nel 2016, campione italiano di tiro dinamico. Con le sue bici e i suoi giovani atleti ci sarà anche la Società Sportiva Ciclistica Bordighera, una delle più titolate in Liguria, molto attiva nel settore giovanile con 44 bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni oltre a tanti riconoscimenti ottenuti dalla categoria Giovanissimi agli Juniores.