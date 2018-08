Splendida giornata di sole ad Andagna alla XX edizione del Paese dei Balocchi

Andagna. Domenica 19 agosto si è svolta in una splendida giornata di sole la XX edizione del Paese dei Balocchi, la festa tanto amata e attesa da grandi e piccini!

Sono state centinaia e centinaia i piccoli, che accompagnati da mamma, papà, nonni, zii e amici, sono entrati nel fantastico mondo di Pinocchio, un intero paese a misura di bambino per un’intera giornata.

Tutti i partecipanti si sono potuti far truccare trasformandosi nei propri personaggi preferiti e colorare i capelli, passeggiare nel bosco degli Elfi cavalcando bellissimi pony e cavalli, realizzare originali collane di pasta, scoprire la pasta di sale ed esprimere la loro arte con il gioca e colora.

“I Mazzami d’Andagna” hanno fatto riscoprire ai più piccoli i giochi di una volta: trampoli, il gioco del cerchio, il tiro alla fune, la corsa nei sacchi, il gioco della settimana e gli indimenticabili carretti.Un vero e proprio salto all’indietro nel tempo! Onireves e gli equilibri di Amaranta con due spettacoli di magie, fachirismo e serpenti ha stupito grandi e piccini. Grandi emozioni con lo scivolo gigante e i maxi gonfiabili, le sfide con le bocce quadre, il tiro al punto e il minigolf. Gli amanti degli animali hanno potuto ammirare i cani e i conigli del Centro Cinofilo “Amici dell’Orma” di Taggia e farsi consigliare per la cura e l’addestramento degli amici a 4 zampe.

Alle 18 come da tradizione sono stati liberati in cielo tanti palloncini colorati che hanno portato con loro i desideri e le speranze di tutti i bimbi! La proloco Andagna vuole ringraziare tutti coloro che da tanti anni ci regalano la propria presenza da affezionati al Paese dei Balocchi e chi per la prima volta ha scoperto questo mondo magico, insomma, il grazie va a tutti coloro che hanno voluto vivere una indimenticabile giornata nel Paese dei Balocchi, sperando che possano portare a casa un bel ricordo! Inoltre un ringraziamento particolarmente sentito va ai tanti volontari che ogni anno con grande impegno riescono a organizzare questa giornata speciale!