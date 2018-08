Six Ways Festival fa tappa a Bordighera: Giorgio Mirto presenta la sua nuova opera dedicata a Francesco Biamonti

Bordighera. Domenica 2 settembre alle 21 Six Ways Festival 2018 sarà presso la Chiesa Anglicana per un concerto speciale di Giorgio Mirto (chitarra), sulle tracce dello scrittore ligure Francesco Biamonti.

Sulle tracce di Francesco Biamonti è infatti il titolo del progetto che il Centro di Cooperazione Culturale sta realizzando con il Polo del ‘900 di Torino per studiare, promuovere e creare nuove opere ispirate alla figura di Biamonti. Si tratta di far rivivere la memoria ma anche e soprattutto di produrre nuova arte partendo dalla scrittura per arrivare al video, alla fotografia, alla musica.

E proprio la musica sarà la protagonista con il concerto per chitarra classica di Giorgio Mirto, che presenterà in anteprima alcuni brani della sua nuova opera dedicata a Francesco Biamonti. In programma oltre alle musiche di Mirto saranno eseguite musiche di: Sor, Mertz, Pujol. Ingresso libero.