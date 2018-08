Pietrabruna. Si è svolta nella splendida cornice della valle del San Lorenzo, la sesta edizione della granfondo di mountain bike denominata Pietrabruna Bike. Circa 50 atleti si sono sfidati sul percorso perfettamente preparato dalla blu di mare asd. A vincere il percorso lungo Giuliani Massimiliano ( triangolo lariano) che dopo lunga lotta e’ riuscito ad averla vinta sul vincitore uscente ovvero Bianchi Fabio (supernatural) completa il podio Peluffo Giorgio (Team Marchisio Bici) quarto il campione europeo di categoria Arici Leonardo.

Percorso corto vinto da Massimiani Massimo (brike bike) davanti a Zupo Giuseppe (blu di mare) terzo Lombardi Enrico. La gara si è svolta nella massima sicurezza e senza il minimo incidente. Un ringraziamento al comando dei carabinieri di Dolcedo per il servizio fornito, alla proloco di Pietrabruna per il pasta party senza uguali, la protezione civile di Cipressa Pietrabruna e Monte Faudo alla Croce Rossa di Imperia . All’ Acsi ciclismo di Imperia e Savona e soprattutto a tutti gli sponsor che grazie al loro sostenio ci hanno permesso di organizzare questa gara in particolare Beebad di Vado Ligure.

.