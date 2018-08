Sanremo. Hai un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e sogni di lavorare coi bambini piccoli, ma non sai da dove iniziare? Perché non provi col Servizio Civile! Gli asili nido di JOBEL (a Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Taggia, San Bartolomeo al Mare e Albenga) ospitano diversi volontari. Però occhio alla scadenza del bando: devi presentare la domanda entro il 28 settembre 2018.

Il Servizio Civile Universale è prima di tutto un’esperienza con se stessi, in un contesto lavorativo a contatto con le persone. Per molti giovani può rappresentare il primo approccio col mondo del lavoro, pur restando a tutti gli effetti dei volontari, che come tali sono chiamati ad osservare, ad ascoltare e poi a provare a sperimentare, sempre sotto l’attenta guida di un Operatore appositamente dedicato e di lunga esperienza.

Il Servizio Civile è dunque un’opportunità di crescita personale: comprendere cosa si vuole fare da grandi, infatti, non è sempre facile. Come non è facile capire se il sociale possa realmente rappresentare il luogo del proprio futuro lavorativo. Inoltre l’SCU fornisce l’occasione giusta per contribuire da protagonisti al bene della collettività, come scelta di cittadinanza attiva.

E’ previsto un rimborso spese pari a 433, 80 euro a fronte di un impegno di 30 ore settimanali per un intero anno. Ecco tutte le istruzioni: La domanda di partecipazione dovrà pervenire a Confcooperative Imperia Savona (Via Q. Mansuino, 12, 18038 Sanremo) esclusivamente con una di queste modalità: via PEC (Posta

Elettronica Certificata) a savona@pec.confcooperative.it allegando la documentazione richiesta in formato PDF; con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R; o infine direttamente a mano (entro le ore 18 sempre del 28 settembre).

Possono presentare domanda i cittadini italiani o stranieri in regola con i documenti di soggiorno che abbiano compiuto il 18esimo anno d’età e non superato il 28esimo alla data della presentazione della domanda. Trovi i progetti del Bando e i moduli da scaricare e compilare per presentare la propria candidatura sulla pagina Facebook di Jobel https://www.facebook.com/coopjobel/ . Per ogni altra informazione, è possibile contattare Confcooperative/Federsolidarietà Imperia Savona al numero 380 9022871 o all’email imperia@confcooperative.it.