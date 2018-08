Serie C2, il Monastero Dronero vince la Coppa Italia

Fa festa il Monastero Dronero per la conquista della Coppa Italia di Serie C2 Trofeo UBI Banca. Un gioco per parte in avvio, poi la formazione di Andrea Vacchino prende in mano la partita, andando al riposo sul 9-1. L’Albese di Federico Gatto conquista i primi tre giochi della ripresa, prima dell’11-4 finale.

Monastero Dronero-Albese 11-4

Monastero Dronero: Andrea Vacchino, Andrea Fantini, Daniele Arnaudo e Gabriele Luciano. Dt: Silvio Arnaudo.

Albese: Federico Gatto, Giorgio Vacchetto, Andrea Grasso e Mario Degiacomi. Dt: Claudio Gatto.

Arbitri: Giovanni Olivieri e Piera Basso.