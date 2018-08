Serata annullata dell’Unojazz Sanremo: rimborsi entro venerdì 24 agosto

Sanremo. Unogas Energia Spa, insieme con il Comune di Sanremo ed il Casinò di Sanremo, nel pieno rispetto del lutto nazionale proclamato dal Governo per il crollo del ponte Morandi a Genova, hanno deciso di annullare tutti gli appuntamenti diurni e serali previsti dal programma dell’Unojazz Sanremo per sabato 18 agosto.

Unogas Energia Spa comunica inoltre che domenica 19 agosto 2018 sul palco dell’Unojazz Sanremo a Pian di Nave si terrà un concerto gratuito durante il quale verranno raccolte offerte da destinare alle famiglie delle vittime ed agli sfollati coinvolti nel disastro. Saliranno sul palco St Germain e Palvair Project.

Si ringrazia tutti gli artisti che suneranno durantela serata ed il pubblico che parteciperà sostenendo questa iniziativa.

Per chi avesse acquistato i biglietti per la serata di sabato 18 agosto e/o per la Masterclass presso il Forte di Santa Tecla prevista per lo stesso giorno, può rivolgersi alla biglietteria sul luogo dell’evento a Pian di Nave – Sanremo o presso l’Info Point – Cooperativa Dem’art – Via Fratti 17 – Sanremo per ottenere il cambio (per la serata del 17 agosto) o il rimborso entro venerdì 24 agosto.