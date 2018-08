Sedicenne scomparsa da Imperia, dal 15 agosto non si hanno più sue notizie

Imperia. Da mercoledì 15 agosto non si hanno più notizie di Magda. La sedicenne imperiese vive con i genitori e da quasi dieci giorni non torna più a casa. Secondo quanto rilasciato dai genitori, Magda si è allontanata il mattino del 15 agosto e verso le 10, ha chiamato la madre per avvisarla che era al mercato per compare un vestito.

La ragazza è alta 1.65mt, ha occhi castani e capelli ricci verdi, ma potrebbe averli rasati a seguito della scomparsa. Quando è uscita di casa indossava pantaloni militari, scarpe nere “Globe”, due magliette una sopra l’altra, zaino bordeaux della EastPack, una borsa di tela nera e con se, una chitarra acustica. Segni particolari: ha un tatuaggio sul gomito sinistro con scritto “Never Mind”.

Nel caso qualcuno la vedesse è pregato di chiamare il 112.