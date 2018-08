Scende il limite di velocità sulla A8 tra Antibes e Nizza. Dal 1° ottobre passera’ da 110 a 90kmh

A partire dal 1° ottobre un tratto dell’Autostrada A8, naturale prolungamento dell’Autofiori in territorio francese, vedrà ridursi il limite massimo di velocità consentita.

Nel percorso compreso tra i caselli di Antibes e Nizza-St.Isidore il limite scenderà da 110 a 90kmh secondo quanto reso noto da un comunicato stampa ufficiale inviato dal presidente del dipartimento delle Alpi Marittime a seguito di una precisa richiesta del Prefetto competente.

La decisione arriva anche a seguito di una diatriba tra Prefettura e l’Escota società che gestisce l’A8: il prefetto aveva chiesto di inserire pannelli luminosi con indicazioni sullo stato del traffico nelle ore di punta della congestionata tratta.

Escota aveva risposto che avrebbe effettuato le spese per questo servizio solo se avesse ottenuto la possibilità di aumentare i pedaggi, possibilità negata. E allora ecco il provvedimento d’imperio del Prefetto che porterà anche ad un incremento delle pesanti sanzioni nei confronti dei trasgressori, molti dei quali sono già stati salassati dai verbali che arrivano regolarmente anche ai tanti italiani che frequentano la Costa Azzurra per lavoro o per divertimento.