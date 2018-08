Santo Stefano al Mare, ecco gli orari per ritirare il kit della differenziata

Santo Stefano al Mare. Circa un terzo delle utenze domestiche del Comune si sono recate presso il CAG (Il centro di aggregazione giovanile) per ritirare il kit necessario al nuovo servizio di raccolta differenziata che partirà il 16 settembre.

“Sono molto soddisfatto di come stanno procedendo le cose: oltre 1000 tra residenti e seconde case si sono recati presso il CAG ed hanno ritirato i sacchi, i mastelli e tutte le informazioni sul nuovo servizio di raccolta che partirà dal 16 settembre. Le novità non sono poche: nei condomini i cassonetti saranno chiusi a chiave, questo per tutelare i condòmini da possibili conferimenti errati da parte di persone estranee. Inoltre plastica e metalli dovranno essere conferiti insieme nei sacchi gialli che, come quelli grigi dell’indifferenziato, avranno un codice di riconoscibilità. Insomma un nuovo servizio interamente a difesa del cittadino virtuoso”.

“Altra importante novità”, racconta l’assessore all’igiene urbana Lucio D’Aloisio, “è il Centro Intercomunale di Raccolta dove ogni giorno, in diversi orari, è possibile conferire ogni tipologia di materiale, dai rifiuti differenziati agli ingombranti e agli sfalci del verde in modo completamente gratuito. Orari e modalità di conferimento del Centro oltre che altre informazioni, come il centalogo sui rifiuti, il calendario e le domande per i pannolini e le compostiere sono consultabili e scaricabili dal sito del comune www.comune.santostefanoalmare.im.it”.

Tutti i lunedì dalle 8:30 alle 14:30 e tutti i venerdì dalle 8:30 alle 18:30 fino al 30 settembre al CAG di Via Amalfi si potrà ritirare il kit e le informazioni sul nuovo servizio di raccolta. E’ possibile delegare una persona per il ritiro del proprio kit. “Dal 16 settembre”, conclude il dott. Casella del Centro di Formazione Pastore che si sta occupando della distribuzione dei kit, “entreranno in vigore anche le norme sanzionatorie per cui chi conferirà con sacchi non conformi sarà multato così come chi conferirà in orari o giorni sbagliati. Vieni al CAG per avere maggiori dettagli!”