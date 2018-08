Sanremo. La “Festa della città e dello sport” che si terrà i giorni 30 e 31 agosto e si concluderà il 1° di settembre animerà la città dei fiori. Sono tre giorni importanti e pieni con delle manifestazioni che vanno a toccare tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccini.

Nell’anno del prestigioso riconoscimento di Sanremo come Città europea dello sport 2018, la giornata di venerdì 31 agosto avrà come protagonista lo sport in ogni sua forma, le piazze e le vie del centro si trasformeranno fin dal pomeriggio in campi di gioco e spazi di esibizione per le varie discipline sportive.

Per l’esattezza l’appuntamento sarà in piazza Borea d’Olmo, piazzale Lorenzo Vesco e via Matteotti dalle ore 17 alle ore 23.

L’assessore Nocita: ”Ogni associazione sportiva avrà uno spazio, lo scopo è quello di promuovere lo sport e di riempire la città di numerose attività”.

Tutte le associazioni sportive faranno emergere quelle che sono le specificità delle singole discipline per avvicinare le persone ad uno sport che magari fino ad oggi non aveva preso in considerazione.

Numerose sono le attività per coinvolgere gli spettatori e fargli vivere per un giorno una determinata attività sportiva.

La scuola di pattinaggio, per esempio, dalle 17 alle 18 terrà un’esibizione in piazza Borea d’Olmo afferma l’organizzatore : ”Abbiamo anche pensato di far passeggiare i ragazzi di Sanremo con dei costumi tipici da gara, sia a piedi che con i pattini”.

La scuola di ginnastica farà uno spettacolo dal nome’ ‘ ginnasticando sotto le stelle’ ‘, a seguire vari stand per far provare le loro discipline che spaziano dalla ginnastica ritmica a quella acrobatica. Lo stesso per quanto riguarda la pallavolo, afferma l’ organizzatrice: “La nostra idea era di presentare un nuovo progetto per i bambini dai 3 agli 11 anni. Poi faremo varie attività e parleremo di un nuovo progetto che permette ai nostri atleti di fare sport quasi gratuitamente in collaborazione con vari partner commerciali, approfitteremo per diffondere questa possibilità e i nostri progetti”.

La softball school con uno stand tutto’ pink’ “L idea è quella di portare una palla sospesa in aria e dare la possibilità alle bambine di colpirla. Ci racconta l’ organizzatrice e conclude ” Ci sarà anche un iPad che farà vedere le attività della scuola”.

L’Associazione ippica di Sanremo, porterà un pony sul quale, oltre che accarezzarlo e dargli da mangiare, sarà possibile fare un giro per la città.

Insomma sono numerose le attività proposte dalle 21 associazioni sportive partecipanti , ricapitolando ecco dove si troveranno gli stand :

Piazza Borea d’Olmo:A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori – A.S.D. Viridis Sanremo – A.S.D. Sturla Pattinaggio – A.S.D. Nuova Lega Pallavolo Sanremo – S.D.P. Mazzucchelli Sanremo – Tennis Sanremo Srl

Piazzale Lorenzo Vesco: Yacht Club Sanremo, A.S.D. Circolo Golf degli Ulivi, A.S.D. Sanremo Baseball Club, Società Ippica Sanremo.

Via Matteotti:A.S.D. Foce Sanremo, A.S.D. Sanremo Runners, A.S.D. Polisportiva Matuziana Sanremo, Waves Rdf Sanremo American Football Team, Polisportiva Dilettantistica Integrabili, A.S.D. Sanremo Rugby, Circolo Scacchistico Imperiese.