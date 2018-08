Sanremo, un lettore: “Numerosi ciclisti pedalano contromano in corso Garibaldi”

Sanremo. Ci scrive Andrea Gandolfo, storico sanremese, in merito ad un problema di viabilità che interessa il centro cittadino:

“Vorrei gentilmente sottoporre alla Vostra cortese attenzione il grave problema dell’attraversamento in senso non consentito, ossia contromano, di corso Garibaldi a Sanremo, da parte di numerosi guidatori di velocipedi a tutte le ore del giorno e della notte ma, quel che è più grave, soprattutto per l’incolumità dei pedoni,

durante le ore di maggior traffico e in pieno giorno.

Chiedo pertanto di effettuare maggiori controlli su questo tratto di strada e di sanzionare coloro che, alla guida di velocipedi, non rispettano il senso unico, ai sensi delle attuali disposizioni del Codice della Strada”.