Sanremo, ultimo giorno del Moac. Oggi il saluto dell’Amministrazione Comunale agli espositori

Sanremo. Ultimo giorno della MOAC al Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo. La mostra mercato dell’artigianato e del commercio – apertasi lo scorso sabato – chiuderà i battenti di questa 50° edizione alla mezzanotte di oggi.

Nel pomeriggio, alle 18, è previsto il saluto ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale con la presenza del Sindaco Alberto Biancheri, del Vice Sindaco Costanza Pireri e dell’Assessore alle Attività Produttive Barbara Biale.

Insieme allo staff di FiereIN – organizzatrice del MOAC – coordinato dalla Presidente Carla Marivo e da Vincenzo Vincenzetto, i rappresentanti del Comune faranno un giro di saluti nella fiera per dare l’arrivederci a tutti gli espositori all’edizione 2019.

Nell’occasione saranno consegnate le opere realizzate da 3 artigiani presenti al MOAC – realizzate appositamente per la 50° edizione – che l’Organizzazione donerà al Comune, alla Confartigianato ed alla CNA per la fattiva collaborazione.

Soddisfazione anche quest’anno per i dati inerenti i visitatori, sempre in aumento – che dai risultati parziali registrerebbe un aumento dell’affluenza intorno al + 20/25% rispetto al 2017 – e per l’alta qualità degli espositori giudicata dal pubblico.

Altrettanta soddisfazione per il gradimento dimostrato dai visitatori alla nuova iniziativa di adibire la grande terrazza a “Zona relax”, con la possibilità di fare uno spuntino e bere qualcosa durante la visita ed assistere, ogni sera, a piccoli spettacoli di intrattenimento e poter fruire del Piano-Bar, con buona musica e la possibilità di fare “quattro salti” fino alle mezzanotte.