Sanremo, tutto pronto per la finale della 5° edizione di Canto Italiano

Sanremo. Venerdì 24 agosto alle 18 si sono chiuse le votazioni del pubblico in rete e raccolte le valutazioni della giuria di qualità dell’U.N.C.L.A. – Unione Nazionale Autori Compositori e Librettisti Autori dando modo al Direttore Artistico, M° Silvano Guariso, di ufficializzare i nominativi dei dieci finalisti che si confronteranno dal vivo nella finale del 22 settembre prossimo al Teatro del Buratto di Milano.

Ecco i risultati come previsto dal regolamento (tra parentesi il punteggio ottenuto). Votazioni del pubblico via Facebook e web, per la scelta di tre finalisti: Filippo Vastano (1071), Giovanna Communara (879), Veronica Dito (875).

Votazioni della giuria di qualità, che ha selezionato gli altri sette finalisti:

Giulia Toschi (1665), Velia (1544) Cristina Valenti (1532) Duo Cristofaro (1513), Valentina Carati (1508) Gabriele Puccetti (1493), Giorgia Montevecchi (1483).

La selezione dei finalisti si è basata sull’interpretazione di una cover di una canzone italiana che ha partecipato ad uno dei Festival di Sanremo dal 1951 al 2017. I finalisti, nella serata finale, dovranno interpretare dal vivo sia la cover – con cui sono stati selezionati – sia il brano inedito, con cui hanno realizzato il video caricato sul “palco virtuale dell’Ariston di Sanremo”per il Premio Speciale Ariston Sanremo.

Il 22 settembre, al Teatro del Buratto di Milano, la Giuria di Qualità presente in sala voterà il vincitore che avrà a disposizione la realizzazione di una produzione Discografica e/o la sottoscrizione di un Contratto Discografico. Saranno inoltre attribuiti molti altri riconoscimenti.

Agli Artisti Interpreti Esecutori iscritti al Nuovo-IMAIE, che si classificheranno al 1°, 2°e 3° posto, Borse di Studio finalizzate alla valorizzazione della propria professionalità di Artista rispettivamente di €.2.000,00, €.1.500,00 e €.1.000,00.

www.cantoitaliano.it – info@cantoitaliano.it

Agli Autori/Compositori dei brani inediti iscritti alla S.I.A.E. e di età inferiore ai 35 anni, che si classificheranno al 1°, 2°e 3° posto della speciale classifica “brano inedito” votata dalla giuria di qualità, Borse di Studio finalizzate alla valorizzazione della propria professionalità di Autore/Compositore rispettivamente di €. 2.500,00, €. 2.000,00 e €.1.500,00.

Al miglior arrangiamento fra le canzoni finaliste verrà consegnata una targa AFI: “Miglior Arrangiamento di Canto Italiano 2018”. Nella finale potremo ascoltare anche la più giovane partecipante GAIA DI GIUSEPPE che avrà un proprio riconoscimento.