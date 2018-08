Sanremo. Omar Ferrante difende l’azienda tabiese Idroedil, dove è impiegato da più di dieci anni, a seguito delle polemiche sorte dopo l’ufficializzazione della candidatura a sindaco della Città dei fiori dell’amministratore delegato Sergio Tommasini.

Mi chiamo Omar Ferrante e lavoro in Idroedil da più di dieci anni e mi sono sempre occupato della movimentazione dei rifiuti nelle varie discariche dei Colli. Oggi sono il responsabile della gestione del Lotto 6 e mi sento in dovere di intervenire a seguito delle varie polemiche nate dopo l’ufficializzazione della candidatura a Sindaco del nostro amministratore delegato Sergio Tommasini.

Non ho mai fatto politica e sono completamente estraneo al suo mondo ma penso che nessuno abbia il diritto di infangare il duro lavoro che io e tanti miei colleghi facciamo tutti i giorni da anni in un ambiente non certo dei più ospitali.

Sebbene la Idroedil abbia sempre costruito e gestito le discariche a norma di legge e tenendo in grande considerazione le condizioni di lavoro dei propri operai, vorrei ricordare a tutti che noi passiamo l’intera giornata a trattare i rifiuti di tutti i cittadini, compresi i rifiuti delle persone che pare non ci apprezzino, in condizioni ambientali disagiate.

E’ un lavoro difficile e di grande sacrificio che pochi sono disposti a fare. La Idroedil dà lavoro da anni a tante famiglie e Sergio Tommasini si è sempre dimostrato un amministratore particolarmente capace e vicino ai problemi dei propri dipendenti.

Noi vorremmo che tutti, prima di screditare senza motivo l’azienda per la quale lavoriamo e strumentalizzare le attività per fini politici, pensassero a quanto impegno e sacrificio quotidiano si nasconde dietro una attività di primaria importanza per la vita e la salute di tutti i cittadini.

Grazie per la vostra comprensione

Omar Ferrante