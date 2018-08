Sanremo, tennis di alto livello al Torneo Master Circuito del Ponente Ligure “Intesa Sanpaolo”

Sanremo. Punti spettacolari e tennis di alto livello ieri sera, lunedì 27 agosto, al circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia, davanti ad un folto pubblico di appassionati, per l’inizio del torneo Master Circuito del Ponente Ligure “Intesa Sanpaolo”, il torneo di tennis che vede gareggiare gli otto tennisti più forti del circuito di tornei Open svoltisi nell’estate 2018 nel Ponente Ligure.

In questo primo giorno di gare confermate in pieno tutte le aspettative, in particolare il passaggio del turno delle quattro teste di serie, questi i risultati: Gianluca Naso, classifica 2.1 vincente su Matteo Tosi, classifica 2.7 con il risultato di 6/0 6/2, Antonio Campo, classifica 2.2 vincente su Andrea De Berchi, classifica 2.6 con il risultato di 6/3 6/0, Matteo Civarolo, classifica 2.3 vincente su Biagio Gramaticopolo, classifica 2.4 con il risultato di 7/6 6/2, Davide Della Tommasina, classifica 2.2 vincente su Gabriele Bombara, classifica 2.6 con il risultato di 6/4 6/3.

Questa sera, martedì 28 agosto, le due semifinali: alle 18:30 Gianluca Naso contrapposto a Matteo Civarolo e, a seguire, Antonio Campo contrapposto a Davide Della Tommasina. Mercoledì 29 agosto la finale che assegnerà il titolo di tennista “Master 2018” del Circuito Open del Ponente Ligure “Intesa Sanpaolo”. Si gioca con palline Dunlop. Giudice arbitro il Sig. Guido Buonfiglio. Ingresso libero.

Nella foto da sinistra: Andrea De Berchi, Gabriele Bombara, Biagio Gramaticopolo, Antonio Campo, Matteo Tosi, Matteo Civarolo, Gianluca Naso, Davide Della Tommasina