Sanremo, scempio in via Roma: marciapiede invaso dai rifiuti

Sanremo. Si sa, i social sono diventati la piazza del giorno d’oggi.

L’ultima “fotonotizia” che impazza nei gruppi di Facebook descrive l’ennesima inefficienza nella raccolta dei rifiuti della Città delle fiori gestita da Amaie Energia.

In via Roma, il giorno dei Saldi di Gioia e del mercato, quella che potete vedere è la cartolina che alcuni turisti e residenti stanno condividendo su internet.

Una valanga di sacchetti della spazzatura abbandonati davanti alle vetrine delle attività commerciali, sotto gli occhi esterrefatti dei commercianti.

“Io non so di chi sia la colpa! Ma mi auguro che uno scempio del genere non accada più”. E’ il commento che accompagna il post con l’immagine.

“Ma ci rendiamo conto o no che siamo a Sanremo? Una città che dovrebbe fare del turismo una delle sue armi. Gli facciamo trovare una cosa simile, in via Roma? Ma dai su. Qualcuno si prenda delle responsabilità e faccia qualcosa!”