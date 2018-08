L'incarico

Sanremo, Sandrina Mamini nominata nuovo coordinatore cittadino di Forza Nuova

"Credo che sarà il momento per proporre insieme ai miei colleghi del movimento la squadra che porterà in pista Forza Nuova con l’unica ed esclusiva finalità: mettersi al servizio nell’interesse e per la risoluzione dei problemi della città"