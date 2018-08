Sanremo, ruba al Carrefour di Corso Garibaldi: foglio di via per uno straniero

Sanremo. Un cittadino romeno è stato raggiunto da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Sanremo con durata triennale.

L’uomo era stato sorpreso nella tarda mattinata di ieri dagli operatori del Commissariato di Sanremo al Carrefour di Corso Garibaldi mentre cercava di rubare una decina di confezioni di salmone, per una valore di quasi 100 euro.

Accompagnato in Commissariato per essere denunciato a piede libero per il reato di furto, si è appreso dagli accertamenti di rito che il romeno, qualche mese prima, era stato denunciato per lo stesso reato dai colleghi dell’Arma dei Carabinieri. Non solo, anche in quella circostanza l’uomo aveva cercato di impossessarsi di varie confezioni di salmone, denotando una singolare preferenza verso quel pesce pregiato.

Oltre al furto di salmone, però, su di lui gravavano ulteriori precedenti, nonché un altro foglio di via da Ventimiglia emesso sempre dal Questore di Imperia lo scorso aprile. Ritenuto un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato dunque invitato ad abbandonare anche il Comune di Sanremo.