Sanremo, rinviata la quarta serata della rassegna di teatro dialettale “Nini Sappia”

Sanremo. Visto l’annullamento di tutte le manifestazioni di domani, sabato 18 agosto, a seguito della proclamazione di lutto nazionale per i tragici eventi di Genova si comunica che la quarta serata della 21a rassegna “Nini Sappia” è rinviata a domenica 19, sempre alle ore 21 in piazza San Siro. Come già previsto la serata sarà dedicata alla Croce Rossa.