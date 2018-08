Sanremo, rifiuti davanti al Casinò: la protesta di un cittadino

Sanremo. Scrive Pietro Fogliano in merito ai rifiuti lasciati in strada su corso degli Inglesi davanti al Casinò.

“Questo deposito di spazzatura si ripete ciclicamente durante la settimana, non per colpa dell’utente né per inciviltà dei cittadini ma perché chi si occupa della raccolta pretende questo metodo di deposito dei rifiuti. Quindi gli utenti sono costretti e subiscono. Non sono assolutamente colpevoli di nulla. Il problema sta a monte, non a Valle”.