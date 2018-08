Sanremo, restyling del Mercato Annonario: primo passo avanti per la battaglia di CNA atta scongiurare la chiusura totale per lavori

Sanremo. Tradotta in una raccolta firme la richiesta avanzata da CNA per scongiurare la chiusura totale del mercato annonario per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori di restyling, quantificati in 4/5 mesi.

Ribadite dunque le esigenze degli operatori durante il secondo incontro con l’Amministrazione Comunale, svoltosi questo pomeriggio presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, che sono state appunto raccolte e sottoscritte in un istanza presentata ( Vedi Allegato ).

I titolari dei box e dei banchi hanno bisogno di certezze rispetto alla sopravvivenza delle proprie attività e l’ipotesi della chiusura totale e del relativo spostamento dietro la vecchia stazione ferroviaria sarebbe stata l’esatto contrario.

“Occorre superare gli ostacoli tecnici”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, “Gli uffici hanno approfondito la possibilità di effettuare i lavori per sezioni senza prevedere la chiusura dei box e con lo spostamento dei soli banchi in Piazza Eroi. L’ipotesi di inserire quale criterio premiale nel bando di gara per l’assegnazione dei lavori questa necessità non è sufficiente, ma è un passo avanti.”, continua.

“Chiederemo ulteriori rassicurazioni”, conclude Vazzano, “circa la reale perseguibilità della soluzione prospettata. Ad ogni modo apprezzabile lo sforzo dell’amministrazione nell’analisi delle richieste, che abbiamo avanzato a tutela del tessuto economico cittadino.”