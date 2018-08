Sanremo, rapina al Carrefour: arrestato dai carabinieri

Sanremo. Continuano i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità predatoria, condotti dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo. Nel pomeriggio del 16 agosto, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di rapina impropria K.R., ucraino cl. 92, senza fissa dimora con innumerevoli precedenti penali per reati analoghi.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno del Carrefour di Corso Garibaldi ed aver occultato sotto i propri abiti merce varia del valore complessivo di circa 80 euro, si è recato verso l’uscita dove è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza che aveva notato la scena. Tuttavia l’uomo, per assicurarsi la fuga ha spinto e strattonato la guardia, venendo bloccato all’esterno dai carabinieri che pattugliavano la zona, tempestivamente intervenuti.

L’arrestato, dapprima trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di Villa Giulia, giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna è stato sottoposto all’obbligo di firma.