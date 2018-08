Sanremo, raccolta fondi della Croce Rossa allo spettacolo ‘Roba da … leze!’

Sanremo. Domenica 19 agosto alle 21 in piazza San Siro, nell’ambito della 21° Rassegna di teatro dialettale Nini Sappia, la Compagnia Stabile Città di Sanremo porterà in scena la commedia ‘Roba da … leze!’ con un valore aggiunto: la solidarietà.

Sarà infatti la Croce Rossa di Sanremo l’invitato speciale della serata per raccogliere fondi e dare informazioni sulle sue attività e servizi. La Croce Rossa non è solo l’ambulanza a sirene spiegate che corre in città salvando vite e soccorrendo chiunque ne abbia bisogno, ma tanto altro.

Raccoglie e distribuisce viveri per consegnarli alle persone più disagiate, che in questi anni sono aumentate moltissimo; accompagna con mezzi appositi i disabili da casa a scuola e viceversa e chi deve fare la dialisi da casa all’ospedale per poi riportarli alla propria abitazione; fa assistenza alle manifestazioni con ambulanze ed equipaggi composti da soccorritori, che diventano tali dopo vari corsi interni. Moltissimi sono i corsi che si possono fare all’interno di Croce Rossa e che riguardano tantissimi aspetti del soccorso declinato a 360 gradi e molti sono anche i corsi che organizza per le aziende, dall’uso del defibrillatore a quelli riferibili alla legge 81 sulla sicurezza dei posti di lavoro.

La Croce Rossa di Sanremo ha al suo interno un nucleo di Protezione Civile con mezzi e personale specializzato per far fronte alle emergenze: quest’anno a fine febbraio ha sparso il sale sulle strade durante l’emergenza neve e ha dato sollievo a tanti senzatetto portando loro cibo, bevande calde e coperte. Non solo. Organizza trasporti per privati che hanno bisogno di un’autoambulanza ed ha una squadra di emergenza con mezzi e tecniche speciali per le calamità naturali e non, pronta a partire in tempo reale quando c’è necessità, come quando è crollato il ponte Morandi sull’autostrada A 10. In questa recentissima tragedia i nostri volontari sono arrivati a Genova pochissime ore dopo il crollo del ponte, sia con personale abilitato ai soccorsi e ricerche sia con altri volontari specializzati in telecomunicazioni e informatica, che hanno dato un validissimo supporto alla sala operativa ubicata in Prefettura.

Ma le spese aumentano, dalla benzina per i mezzi alle attrezzature fondamentali. E’ da tempo che è in corso una trattativa con la Regione Liguria per il rinnovo delle convenzioni. La Regione sembra intenzionata a ridurre drasticamente gli introiti per i vari servizi offerti: questa mannaia riguarderebbe non solo la Croce Rossa ma tutte le pubbliche assistenze, con un danno per la cittadinanza incalcolabile in termini di presenza sul territorio e di qualità del servizio.

Dare un aiuto concreto alla Croce Rossa di Sanremo significa perciò aiutare la propria città e i propri concittadini, a cui è sempre pronta a prestare aiuto perché la Croce Rossa è aperta e operativa 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, nei momenti festosi e in quelli più tristi.