Sanremo. Presentata questa mattina in Comune l’iniziativa della Polizia Municipale rivolta al contrasto dell’abusivo commerciale.

Alla presenza del Presidente del Consiglio comunale Alessandro II Grande, dell’assessore alle attività produttive Barbara Biale e del Comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola, viene lanciata una campagna di sensibilizzazione e di repressione nei confronti degli acquirenti di prodotto contraffatti.

Centinaia di manifesti e locandine in tre lingue(italiano, inglese e francese) saranno distribuiti e affissi in città, in particolar modo nelle zone più turistiche, anche tramite la collaborazione degli esercenti e commercianti.

Nel periodo dell’anno di maggior afflusso turistico, che porta spesso ad un incremento del fenomeno dell’abusivismo commerciale, la polizia municipale lancia una campagna denominata ” No Fakes, di tarocco compro solo le arance”, dal doppio obiettivo: informare e colpire l’acquirente.

Eloquente la scritta che campeggia sui manifesti: “La sanzione è fino a 7000 euro di multa”.

Spiega il comandante Frattarola: “Il mercato dell’abusivismo commerciale prospera in presenza di domanda. Riteniamo che una capillare campagna informativa in tre lingue possa avere già un effetto deterrente su una parte di potenziali acquirenti di merce contraffatta. Accanto alla parte informativa metteremo però in campo anche un’azione repressiva mirata sull’acquirente : oltre al classico, quotidiano presidio delle zone più interessate dal fenomeno, agire o con agenti in borghese direttamente su chi acquista e alimenta questo fenomeni”.

Anche Alberto Biancheri commenta: “E’ un periodo dell’anno molto impegnativo per la polizia municipale, impegnata in molteplici fronti in una Sanremo che ad agosto arriva quasi a raddoppiare i residenti. Il problema dell’abusivismo che li vede numericamente inferiori. Per questo riteniamo che diversificando l’approccio è andando a colpire direttamente gli acquirenti si possano ottenere buoni risultati. Anche su questo fronte verranno impiegati i 5 nuovi assunti tra le fila della polizia municipale. Nel frattempo, stiamo andando avanti con altre importanti iniziative sul fronte sicurezza”.

Spiega il presidente del consiglio Alessandro Il Grande: “Con 3 assunzioni a giugno, 5 in questi giorni e altre 5 a settembre, abbiamo dato un forte segnale anche per quando riguarda il rafforzamento dell’organico della polizia municipale, che era un obiettivo importante Dell amministrazione per portare più agenti su strada e dare un senso ulteriore contributo alla sicurezza, oltre ad altre iniziative già intraprese. Questo è stato possibile anche grazie ad una nuova graduatoria per gli stagionali che, a differenza del passato, ha permesso di arrivare a definire alcune assunzioni a tempo determinato che negli anni scorsi erano state più difficoltose. I nuovi assunti saranno un contributo importante nella lotta all’abusiVismo commerciale e per perseguire con ancor più incisività la strada dei Daspo urbani’‘.

“E’ una campagna informativa e repressiva in favore del commercio legale e sano, che a Sanremo costituisce un comparto economico fondamentale. È proprio grazie alla collaborazione di commercianti, esercenti e artigiani sanremesi questa campagna potrà avere ampia diffusione sul territorio ” ha commentato l’assessore Barbara Biale.