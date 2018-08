Sanremo, prosegue l’iniziativa Canto Italiano al teatro Ariston

Sanremo. Prosegue l’iniziativa Canto Italiano, un progetto di Silvano Guariso e Franco Mignani, manifestazione musicale per promuovere l’italianità tra i giovani artisti della realtà musicale nazionale alla ricerca di nuovi talenti.

Il sito del Teatro Ariston diventa il “palco virtuale” del talent, permettendo la visualizzazione dei video con le canzoni dei concorrenti, con la possibilità di votare i propri preferiti. Le votazioni online saranno aperte fino al 24 agosto alle 18.

Per meglio valorizzare le opere dei concorrenti, dal 10 al 24 agosto, con orario 17 e 20, alla sala incontri del Teatro Ariston, sarà possibile assistere alla proiezione su grande schermo dei videoclip dei ragazzi partecipanti.

La manifestazione ha avuto ottimi riscontri raggiungendo quasi 33.000 visualizzazioni.

La finale della V Edizione di “Canto Italiano” si terrà invece il 22 settembre a Milano, al Teatro del Buratto.

I vincitori saranno incoronati da una giuria di qualità, composta da Dodi Battaglia, Pinuccio Pirazzoli, Tullio De Piscopo, Massimo Di Cataldo e altri nomi del panorama musicale italiano. Radiopartner dell’evento è Radio LatteMiele.

Nel corso della finale l’Ariston assegnerà un premio speciale al video che avrà ricevuto più voti sul sito dell’Ariston.

Per votare i propri preferiti il “palco virtuale” dell’Ariston è raggiungibile all’indirizzo http://cantoitaliano.aristonsanremo.com/, mentre il sito ufficiale della manifestazione è http://www.cantoitaliano.it/.

Classifica provvisoria:

1 TUTTA LA NOTTE – Mika Princi

2 NON DORMIRÒ MAI – Filippo Vastano

3 NUVOLE E SOGNI – Giorgia Montevecchi

4 UNA RAGAZZA COSI – Veronica Dito

5 NON TI PERDO – Letizia Contadino

6 NELLA MIA CITTÀ – Giorgio Gulì

7 LA TROTTOLA – Giovanna Communara

8 I COLORI DELLA MAGIA – Giulia Toschi

9 QUANDO TE NE VAI – Elise

10 IO VOGLIO VIVERE – Gianluca Maltempo

11 ILLUSIONE DI UNA NOTTE – Vittoria Tampucci

12 BYE – Duo Mikyami

13 RINCOMINCERÒ DA TE – Alice Vajente

14 SOGNO – Gianluca Compagno

15 BALLA BALLERINA – Lorenzo Bask

16 IO VOGLIO TE – Ruggio

17 PESSIMO BUGIARDO – Derek

18 LA CANZONE DI NERONE – Gabriele Puccetti

19 COME VORREI – Irene Mosca

20 CUORE DI PLASTICA – Mailena

21 L’ISOLA DELL’ESTATE – Dimitrj Romagnoli

22 1000 KILOMETRI – Valentina Carati

23 SEI TU – Jonathan Len e Anthony

24 ACQUA – Gaia di Giuseppe

25 DISOCCUPATO – Andrex

26 ENGAGÉE – Manola

27 FIGLI DI UNA SCELTA – Michelle Manico

28 COS’È QUESTA VITA – Velia

29 IO NON RESTO – Giuseppe Picciallo

30 TU DOVE SEI – Duo Cristofaro

31 TASCHE – Riccardo Inge

32 LE NOTE DELLA VITA – Francesca Grandi

33 CERCAMI PER SEMPRE – Aurora

34 SE VUOI CANTARE CON ME – Niccolò Pagliai

35 ME SUN INNAMUÒO DE TI – Maz Vilander – Makadam Zena

36 IL MIO PREFERITO – Annarè 14

37 PARE MENTALI – Black Taste