Sanremo, prende il via il Torneo Carlin’s Boys: il programma

Sanremo. Scatta oggi alle 18:30 la sessantesima edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

La prima giornata prevede la disputa delle tre sfide del triangolare Rino Grammatica.

Di seguito il programma odierno:

Ore 18:30: Sanremese – Cuneo

Ore 19:45: perdente Sanremese/Cuneo – Monaco

Ore 21: vincente Sanremese/Cuneo – Monaco

La vincente di questo triangolare tornerà in campo giovedì 30 agosto per affrontare, in un nuovo triangolare, Genoa e Sampdoria. Il costo del biglietto d’ingresso è pari a 5 euro e i tagliandi possono essere acquistati anche su

Internet al sito www.etes.it