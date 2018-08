Sanremo. E’ di due feriti ed un suv di lusso semidistrutto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto verso le 13 in via Padre Semeria.

Poco dopo il distaccamento matuziano della Polstrada, un Porsche Cayenne con quattro persone a bordo, tra le quali un bambino sul seggiolino, per cause in via di definizione da parte degli agenti della Polizia Locale, è andato a schiantarsi contro un muro. Sembra che nessun’altro veicolo sia rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza. I due feriti non versano assolutamente in gravi condizioni.