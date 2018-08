Sanremo. La Città dei Fiori perde un pezzo della sua storia: quella legata al mondo della pesca. E’ mancata nei giorni scorsi, all’età di 95 anni, Rosaria Mauro, conosciuta da tutti come Sarina e per anni titolare dell’omonima pescheria in via Gaudio, a pochi metri da piazza Bresca.



Lei insieme al marito Catino Ferlito avevano aperto la rivendita ittica 50 anni fa, nell’ormai lontano 1966, quando l’attività peschereccia sanremese viveva gli anni del boom, grazie all’apporto degli immigrati siciliani – come Sarina era – che avevano portato nel ponente ligure la loro conoscenza e la loro cultura, millenaria, della pesca in mare.

Rosaria lascia i figli, la nuora e il genero, tanti nipoti e un vuoto incolmabile nei tanti che la conoscevano e la stimavano. A parenti, amici e conoscenti vanno le più sentite condoglianze dalla redazione di Riviera24.