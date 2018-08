Sanremo. Un uomo di 39 anni di origini magrebine è stato travolto da un’auto, sembrerebbe un suv, intorno alle 2,15. E’ successo in via Roma all’angolo di via Gaudio. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente. E’ certo però che il conducente del suv non si è fermato a prestare soccorso al pedone.

L’uomo è rovinato a terra, battendo la testa. E’ ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i carabinieri.