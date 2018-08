Sanremo. Palazzo Nota apre le sue porte al Fai Imperia che dopo trent’anni trova finalmente una sede. Un traguardo raggiunto dietro una convenzione stipulata tra il Comune e la delegazione provinciale del Fondo ambiente italiano che sarà rinnovata annualmente, per un tempo indeterminato, dietro la presentazione di un piano operativo.

In comodato d’uso, la nuova “casa” del Fai imperiese è stata allestita al piano terra dell’edificio seicentesco che ospita il Museo Civico e si presenta al pubblico come un punto informativo della fondazione impegnata nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio.

Dietro la convenzione, la delegazione provinciale Fai si dedicherà ad attività di riscoperta e promozione dei beni culturali e paesaggistici locali attraverso, ad esempio, il coinvolgimento di istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti di alternanza scuola-lavoro, la partecipazione a eventi organizzati da Palazzo Bellevue in linea con gli scopi e gli obiettivi Fai o l’organizzazione di iniziative educative e di sensibilizzazione.

«La richiesta di una sede per la delegazione Fai Imperia è stata accolta dal Comune di Sanremo a braccia aperte – spiega con orgoglio Eugenio Nocita, assessore all’Ambiente, allo Sport e alla Cultura –. Il Fondo ambiente italiano è un caposaldo importantissimo per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Lo spazio al piano terra di Palazzo Nota è stato dunque loro concesso molto volentieri, considerando anche diversi aspetti, tra cui il fatto che può trasformarsi in un jolly per portare l’attenzione della provincia sulla nostra città e da cui possono nascere progetti interessanti per la riscoperta dei nostri beni, come Villa Angerer».

Soddisfatta Carmen Lanteri, capo delegazione Fai Imperia, che sottolinea: «La collaborazione con il Comune di Sanremo è attiva già da diverso tempo, basti pensare all’organizzazione negli anni passati di alcune Giornate Fai di primavera e d’autunno . Recentemente, inoltre, è stato avviato un progetto di scoperta e divulgazione della storia antica della città che prevede l’apertura della Villa Romana della Foce da aprile a ottobre per un giorno al mese. Quanto alla nuova sede, il fatto che sia stata aperta in un edificio storico destinato a Museo Civico, alle porte della Pigna e a due passi dalla principale via commerciale, è per noi un sogno che si realizza e che allarga, arricchendola, la nostra area di competenza. Questo semplice locale diventerà per noi un luogo di incontro, il nostro “fulcro”».