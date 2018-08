Sanremo. Quest’anno la Gran Fondo di nuoto in mare si svolgerà il 25 agosto nella città dei fiori su un tracciato a bacchetta lungo il litorale in direzione Ospedaletti con partenza ed arrivo presso la spiaggia Bagni Tahiti, Lungomare Vittorio Emanuele II – 25.

L’organizzazione è a cura di NAL Asd (www.nalasd.com) con il contributo del CSI Imperia e la collaborazione di Associazione “Il Timone”, Società Canottieri Sanremo e Croce Rossa. La gara fa parte delle tappe di Gran Fondo Italia, circuito che raccoglie diverse manifestazioni di nuoto in acque libere su lunga distanza coinvolgendo atleti italiani e stranieri.

Il programma:

Sabato 25 agosto ai Bagni Tahiti, Lungomare Vittorio Emanuele II – 25 – Sanremo (IM)

Ritrovo ore 07.00

Partenza ore 08.00 ca.

Arrivo entro le ore 13.30

Pasta Party dalle ore 14.30

Premiazioni dalle ore 15.30

Orari e luoghi possono subire variazioni a seconda delle necessità.

CIRCUITO GRAN FONDO ITALIA

Gran Fondo Italia è un circuito a tappe di nuoto in acque libere sul territorio italiano con tracciati in linea con distanze pari o superiori a 15 chilometri. Ogni prova assegna un punteggio in base all’ordine di arrivo e la sommatoria dei punteggi determina i vincitori delle classifiche individuali (maschile e femminile).

Sito tappa ed iscrizione

http://www.circuitogranfondoitalia.it/gfi/gran-fondo-sanremo-2018/

Sito circuito

http://www.circuitogranfondoitalia.it