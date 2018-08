Sanremo. L’evento ‘’IntegrAbilmente in mare’’ giunto alla terza edizione, fortemente sostenuto dal Comune, si è svolto questa mattina, in piazzale Vesco. La manifestazione è promossa dall’associazione polisportiva dilettantistica IntegrAbili.

Un’iniziativa lodevole che vuole abbattere le barriere del mare e permettere ai ragazzi con disabilità di fruire del nostro specchio acqueo facendo un’esperienza sportiva completa: all’insegna dell’integrazione. La giornata sarà dedicata alle attività acquatiche sia sopra che sotto la superficie del mare.

di 8 Galleria fotografica Riviera24 - Sanremo, terza edizione di "IntegrAbilmente in mare"









Con l’aiuto di educatori, istruttori e degli uomini del 5° Nucleo subacquei Guardia costiera, dei carabinieri subacquei di Genova e della Guardia Costiera locale, i ragazzi svolgeranno attività di vela, canoa e sub.

I più grandicelli sono partiti diretti alla ‘Madonnina’ o ‘Secca del faro’, famoso sito della zona ad una quindicina di minuti di navigazione dal porto, per fare alcune immersioni subacquee.

La giornata, come afferma Mirko Soleri promette bene: ‘’I sub saranno sicuramente contenti perché il mare di oggi è dalla nostra parte, il gruppo vela si dovrà accontentare perché non c’è neanche un pochino di vento. La logistica muove bene abbiamo iniziato a muoverci con le attrezzature, c’è un bel fermento e spero che vada tutto bene, la giornata è quella ideale’’.

L’evento gode del patrocinio del Comune e dell’Ufficio Circondariale Marittimo ed è organizzato in stretta sinergia con HSA Italia (Handicappedscubaassociation).

La manifestazione è sostenuta anche da diverse organizzazioni locali: Lega navale Sanremo, lo Yacht club Sanremo, Canottieri Sanremo, Marvin scubadiving e Centro sub Sanremo.