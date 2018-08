Sanremo, Nino Frassica sul palco del Roof Garden al Casinò

Sanremo. Dopo il successo dell’esibizione dei “Mascalzoni latini e Tatiana Thomas” che, sabato 11 agosto, hanno dato il via ai festeggiamenti della settimana di Ferragosto, sarà Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers a ricevere il tributo di applausi del pubblico del Roof Garden.

Un gala di “Musica alla Frassica” già “Sold Out” con uno degli showman più amati dal pubblico. In scaletta tutti i successi più divertenti: da “Cacao Meravigliao” a “Grazie dei fiori, bis” in un crescendo di comicità, quasi improvvisata. La stessa che creerà Anna Maria Barbera accompagnata da Gin & Friz party band sabato 18 agosto, due esclusivi galà, per la “festa di mezza estate” all’insegna dell’intrattenimento di qualità e della musica internazionale.

“Con questi eventi esclusivi, auguriamo buon Ferragosto ai nostri visitatori, invitando all’esclusivo concerto di Noemi il 7 settembre, sempre sul Roof Garden” – afferma Casinò Spa. Questi i prossimi eventi, ad agosto, al Roof Garden alle 20.30

Domani martedì 14 agosto

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers band formata da sei formidabili musicisti (il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio). Lo show è un originale e coinvolgente viaggio musicale, formato da oltre cento brani rivisti e corretti. Ci saranno brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc. Nel corso della serata troveranno spazio anche medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Lucio Battisti e alla canzone italiana, ovviamente rivisitata alla “Frassica”.

Sabato 18 agosto

GIN & FITZ party band e ANNA MARIA BARBERA

Anna Maria Barbera

Non tutti sanno che Anna Maria Barbera, nota al grande pubblico per la tenera quanto provocatoria forza di Sconsy (Zelig), ha un curriculum che esula dal comico. Giovanissima, è corrispondente per L’Ora di Palermo, testata autorevole di quel periodo, dove firma ampie interviste per la pagina dello spettacolo. Fra i grandi nomi incontrati, Giorgio Gaber, Glauco Mauri, Andrej Konchalovsky, Antony Queen, Antonio Gadés, Omar Sharif, Robert

De Niro.

Con un monologo di cui è autrice, l’esordio fiorentino. «Sei nata per fare l’attrice» le dirà Giorgio Albertazzi, autrice e interprete eclettica unisce ai suoi testi la vocalità. “Ma Voi….Come Stai?” è il il titolo del’ultimo spettacolo di Anna.

Sempre più i tempi attuali ci obbligano a innumerevoli ore in ostaggio del computer e del cellulare. La moderna ‘magia’ di poter ritrovare una voce o un volto non sempre però restituisce quel dialogo vero che intimamente vorremmo.

Così Sconsy si rivolge all’amato Pubblico, fedele complice la musica e la sua sensuale forza evocativa, cercando con intimo rigore ma non senza l’ironia profonda che la contraddistingue, quel sentimento della Vita, quel famoso’gusto pieno’ che la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe dolce. Comicità e Sensibilità dunque, i due emisferi di una Stella che brilla sulla carriera di Anna Maria Barbera. In questo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito nei più prestigiosi teatri italiani, Anna viene accompagnata da band di formidabili musicisti.

Gin & Fitz Party Band

Gin & The Fitz è una band che propone tutto il meglio della musica dance anni 70’e 80′, senza disdegnare un tuffo negli anni ’60. Uno spettacolo coinvolgente che ti trasporta nella magica atmosfera di quegli anni con le maggiori hits di Donna Summer, Gloria Gaynor, Earth Wind and Fire , Lionel Ritchie e tanti altre. Per seguire gli spettacoli al Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00 o bicchierata + spettacolo € 30,00.

Nei fine settimana e dal 10 al 19 agosto tutte le sere sono allietate dal piano bar. Ecco il programma eventi luglio-settembre 2018:

