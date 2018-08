Sanremo, New Generation in ritardo con stipendio e quattordicesima per i suoi dipendenti del Casinò

Sanremo. Tempi duri per i lavoratori di bar e ristorante al Casinò Municipale. I dipendenti, in carico della società New Generation, aspettano ancora soldi arretrati per stipendi e retribuzioni.

Della quarantina che sono, tutti non hanno ancora percepito lo stipendio di luglio, i rimborsi Irpef e una decina manca delle quattordicesime. Non è la prima volta che si verificano ritardi nel pagare i salari da quando, il primo maggio del 2014, la New Generation ha in appalto il servizio di bar-ristorazione nella Sala da Gioco matuziana: appalto che scadrà a fine anno.

Già nel maggio scorso il consiliare di Fratelli d’Italia (Gianni Berrino-Luca Lombardi) aveva sollevato la problematica nell’assise matuziana (mancavano gli stipendi marzo, poi pagati) richiamando il sindaco Alberto Biancheri al suo dovere di controllo.

I lavoratori, proprio per trattare queste problematiche, lunedì prossimo 3 settembre, si incontreranno con i sindacati.