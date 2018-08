Sanremo. Ha ottenuto ottimi riscontri il concerto dedicato alla memoria del dott. Gigi Depaulis, compianto dirigente della filiale di Sanremo della Banca di Caraglio, ente sostenitore dell’evento.

A ricordarlo in musica è stata l’orchestra a plettro del Circolo Mandolinistico Euterpe, una nutrita formazione di mandolini e chitarre riuniti dall’instancabile Freddy Colt ed in questa occasione diretti dal giovane e preparatissimo Maestro Cesare Depaulis.

Il pubblico ha riempito piazza San Siro ed espresso calorosamente l’apprezzamento di brani sia d’estrazione classica di autori quali Boccherini, Raimondo e Bruzzone. L’Euterpe ha tenuto in effetti un “Giro del mondo col mandolino” proponendo musica popolaresca ispirata al Giappone, alla Grecia e ad atmosfere spagnoleggianti.

Il “3° Gran Concerto per Gigi Depaulis” si è rivelato una preziosa occasione per la divulgazione culturale della musica e l’ascolto di sonorità inusitate come quelle derivanti da un’orchestra a pizzico, formata cioè da soli strumenti a corde suonati con perizia da alcuni dei migliori strumentisti del comprensorio, sia giovani che “veterani”. Dalle immagini di Giorgio Amborno si evince la magica atmosfera della serata.