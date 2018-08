Sanremo, le modifiche alla viabilità in occasione della Festa della Città

Sanremo. Il 1 settembre l’amministrazione comunale, in occasione della “Festa della Città”, riproporrà lo spettacolo pirotecnico annullato il 14 agosto in segno di vicinanza alla città di Genova per la tragedia del crollo del ponte “Morandi”.

Vista la necessità di soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa, in materia di security e di safety, e di quanto stabilito dalle direttive impartite nelle edizioni precedenti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, il giorno 1° settembre la circolazione stradale nelle strade sotto indicate, è integrata e modificata come sotto specificato:

Via N. Bixio (dall’incrocio con via Helsinore fino al termine della strada), Giardini Vitt. Veneto, via N. Sauro, molo di ponente, sottopasso Croce Rossa, corso T. Trieste, divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle 16 alle 24.

Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 18 alle 24 e comunque fino al momento in cui sia possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso, Emergenza e i residenti con posto auto privato secondo gli ordini impartiti dagli Agenti in servizio nella zona. I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via N. Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge.