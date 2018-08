Sanremo, l’area sosta di Pian di Poma diventa a pagamento anche per le autovetture

Sanremo. Cambia permanentemente la viabilità a Pian di Poma, nella zona dell’area sosta. Lì, da oggi, diventa a pagamento anche il parcheggio delle autovetture. Prima lo era solo per camper, camion e pullman. Il pagamento verrà effettuato tramite parcometro e l’incasso sarà del Comune.

Viabilità:

• Doppio senso di circolazione

• Obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su Corso Marconi

• Limite di velocità fissato in 30 Km/h in entrambi i sensi di marcia

• All’interno dell’area di Pian Di Poma è installato un impianto di smaltimento igienicosanitario (ai sensi dell’art. 378 comma d del Codice della Strada) a disposizione delle autocaravan (a valle della pista ciclabile e tra la pista d’atletica e campo di calcio); – 2 –

• In tutta l’area è espressamente vietato il campeggio, attendamento e simili, intendendosi per tali, anche separatamente, l’occupazione di spazi eccedenti l’ingombro proprio dell’autocaravan, l’appoggio dell’autocaravan sul suolo salvo che con le ruote , l’emissione di deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico. Aree di sosta opportunamente segnalate riservate al parcheggio di autoveicoli, autocaravan e camper, pullman, autocarri e autoarticolati a pagamento secondo le tariffe relative alla “Zona B” già in vigore per i parcheggi a pagamento a raso del centro cittadino e previste nell’art.5

“Tariffe” del “Disciplinare per l’utilizzo dei Parcheggi Comunali a Pagamento gestiti dal Comune dislocati nell’ambito territoriale di competenza” approvato con Determina Dirigenziale n.132/2016 e pari a:

• Tariffa oraria generalizzata di € 1,50;

• Sosta minima di 20 minuti pari ad € 0,50;

• Abbonamenti ½ giornata (8:00-13:30 o 13:30-20:00) pari ad € 4,00;

• Abbonamenti giornalieri (8:00-20:00) pari ad € 8,00;

• Abbonamenti settimanali pari ad € 23,00 per residenti e pari ad € 40,00 per non residenti;

• Abbonamenti mensili pari ad € 70,00 e pari € 56,00 solo per nuclei familiari con reddito I.S.E.E. inferiore ad € 15.000,00; Le disposizioni della presente ordinanza sono rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termini di legge.