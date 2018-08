Sanremo. Dopo aver presentato nove delle dieci squadre che parteciperanno al Torneo Carlin’s Boys, chiudiamo

questa carrellata con il club organizzatore e padrone di casa: la Sanremese.

Se lo scorso anno i biancoazzurri si erano arresi all’Entella (1-0), prima di battere il Monaco ai calci di rigore (un risultato che non bastò, però, per qualificarsi), quest’anno la Sanremese sembra nuovamente pronta per giocarsi, quanto meno alla pari, il passaggio del turno.

Reduci da una stagione quasi perfetta (una sola sconfitta, sebbene nella partita più importante della stagione, la finale regionale), i nostri allievi esordiranno allo Stadio Comunale martedì 28 agosto affrontando il Cuneo alle 18:30, per poi incontrare, nella seconda o nella terza partita del triangolare, i francesi del Monaco.

A guidare i 2002 della Sanremese sarà Gianni Brancatisano che lo scorso anno iniziò la stagione come tecnico della Juniores, prima di venir promosso “secondo” della Prima Squadra dopo la nomina di Alessandro Lupo. Oltre a Brancatisano, completano lo staff Fabio Varesio (allenatore in seconda), Stefano Prato (allenatore dei portieri) e Filippo Fazio (massofisioterapista).

Si ricorda che la società ha istituito un mini-abbonamento per i genitori di tutti i tesserati del settore giovanile biancoazzurro: 10 euro per tutte le partite della competizione, dal martedì al sabato. Un prezzo molto vantaggioso, considerando che l’ingresso a una sola giornata costerà 5 euro. Di seguito, infine, pubblichiamo la rosa degli Allievi 2002 della Sanremese, in rigoroso ordine alfabetico, per il Torneo Internazionale Carlin’s Boys e per la successiva stagione 2018/2019:

Attene Giovanni

Bucarelli Daniele

Buccino Manuel

Buccino Thomas

Cacciò Federico

Cambiaso Simone

Crespi Alessio

Dodaro Marco

Fava Federico

Ferrari Luca

Franco Riccardo

Latella Giacomo

Libonati Kevin

Orengo Alessio

Passerini Francesco

Pellicanò Francesco

Sechi Federico

Serianaj Loris

Serianaj Matteo

Sina Ernald

Verardo Loris

Vicari Adriano