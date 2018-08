Sanremo. La programmazione del cinema Ariston di Aanremo dal 16 agosto :

Cinema Ariston

Giovedi 16 e da sabato 18 a lunedi 20 agosto

Ant man and the wasp

orario 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema Ritz

Giovedi 16 agosto

anteprima nazionale

Resta con me

orario 17.30 19.30 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Venerdi 17 agosto

anteprima nazionale

Dog days

orario 17.15 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Sabato 18 agosto

anteprima nazionale

Teen titans go!!!

orario 17.30 19.30 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Da domenica 19 a martedi 21 agosto

Shark – il primo squalo

orario 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema roof 1

Giovedi 16 e da sabato 18 a lunedi 20 agosto

Ant man and the wasp in 3d

orario 17.15 19.30 21.45

prezzi: intero 10 € ridotto €7

Venerdi 17 e martedi 21 agosto

Ant man and the wasp in 2d

orario 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 10 € ridotto €7

Cinema roof 2

Da giovedi 16 a sabato 18 agosto

Shark – il primo squalo

orario 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Da domenica 19 a martedi 21 agosto

Ocean’s eight

orario 17.30 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema roof 3

Da giovedi 16 a martedi 21 agosto

The darkest minds

orario 17.30 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema roof 4

Da giovedi 16 a martedi 21 agosto

The end ?? – l’inferno fuori

orario 17.30 19.30 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema centrale

Da giovedi 16 a martedi 21 agosto

Crazy & rich

orario 17.15 19.30 21.45

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Cinema tabarin

Da giovedi 16 a sabato 18 agosto

Il tuo ex non muore mai

orario 17.00 21.30

da domenica 19 martedi 21 agosto

orario: 17.00 19.15 21.30

prezzi: intero 7 € ridotto € 5

Teatro comunale di Ventimiglia

Giovedi 16 e da sabato 18 a martedi 21 agosto

Ant man and the wasp

orario 17.30 21.15

prezzi: intero 6 € ridotto € 4