Sanremo, la Festa della Città continua: oggi lo sport è protagonista. Il programma

Sanremo. La ‘’Festa della città e dello sport’’ continua e il programma di oggi, venerdì 31 agosto, prevede come protagonista lo sport in ogni sua forma.

Nell’anno del prestigioso riconoscimento di Sanremo ‘’ Città Europea dello Sport 2018’’ la festa vedrà protagoniste ventuno associazioni sportive sanremesi, le quali si distribuiranno tra le piazze e le vie del centro fin dal primo pomeriggio.

Ogni associazione avrà uno spazio, lo scopo è quello di promuovere lo sport e di riempire la città di numerose attività, per coinvolgere al meglio gli spettatori e fargli vivere per un giorno una determinata attività.

Per esempio, la scuola di pattinaggio, terrà un’esibizione in piazza Borea d’Olmo ; la scuola di ginnastica farà uno spettacolo chiamato ‘’ginnasticando sotto le stelle’’; la softball school , con uno stand tutto ‘pink’ farà divertire i bambini con una pallina sospesa in aria e lo scopo sarà quello di riuscire a colpirla; l’Associazione ippica di Sanremo, porterà un pony sul quale, oltre che accarezzarlo e dargli da mangiare, sarà possibile fare un giro per la città.

Il programma si arricchisce con la musica a partire dalle 21.30 in piazza Colombo, piazza San Siro e pian di Nave.

Ecco il programma in dettaglio :

Piazza Borea d’Olmo – piazzale Lorenzo Vesco – via Matteotti

Dalle 17 alle 23

Piazza Borea d’Olmo: A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori – A.S.D. Viridis Sanremo – A.S.D. Sturla Pattinaggio – A.S.D. Nuova Lega Pallavolo Sanremo – S.D.P. Mazzucchelli Sanremo – Tennis Sanremo Srl

Piazzale Lorenzo Vesco: Yacht Club Sanremo – A.S.D. Circolo Golf degli Ulivi – A.S.D. Sanremo Baseball Club – Società Ippica Sanremo

Via Matteotti: A.S.D. Foce Sanremo – A.S.D. Sanremo Runners – A.S.D. Polisportiva Matuziana Sanremo – Waves Rdf Sanremo American Football Team – Polisportiva Dilettantistica Integrabili – A.S.D. Sanremo Rugby – Circolo Scacchistico Imperiese

CONCERTI NELLE PIAZZE

Ore 21.30 piazza Colombo BANDARABA’

Dance Tribute Show dagli anni ’50 fino ad oggi

Ore 21.30 piazza San Siro ABBASHOW

Tribute Band delle canzoni più famose degli Abba

Ore 21.30 piazzale Pian di Nave KILLER QUEEN

Tribute Band Ufficiale in Italia dei mitici Queen di Freddy Mercuri

Ore 23.30 piazzale Pian di Nave GIAIME

Rapper – “Gimmi Andryx Summer Tour 2018”