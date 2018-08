Sanremo. Ieri sera all’Ariston Roof di Sanremo si è svolto un incontro organizzato dal Gruppo dei 100 con la partecipazione del candidato sindaco Sergio Tommasini, l’assessore alla sanità regione Liguria Sonia Viale e l’assessore al turismo e trasporti regione Liguria Gianni Berrino.

All’incontro hanno partecipato anche i vertici dei partiti di centrodestra unitamente ai loro associati e simpatizzanti.

E’ stata l’occasione per affrontare diverse tematiche e confrontarsi con il pubblico presente. In particolare Gianni Berrino ha ripercorso le prime azioni operative poste in essere dalla Giunta Toti post-crollo del Ponte Morandi descrivendo le vie di accesso a Genova dal Ponente sia stradale sia ferroviaria.

Sonia Viale ha avuto modo di declinare le attività operative svolte durante il suo mandato nel settore sanità ed è entrata anche nel dettaglio dell’applicabilità delle Legge Balduzzi relativamente al tema del declassamento delle strutture complesse dell’imperiese.

Ha spiegato che si sono aperti dei tavoli di confronto tecnico per difendere le eccellenze del territorio. L’incontro è terminato con un question time dove il pubblico ha avuto modo di condividere le proprie riflessioni e avanzare nuove proposte.