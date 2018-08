Sanremo, il progetto “Futura” ha un nuovo sostenitore: Giancarlo Ritondale

Sanremo. Va pian piano componendosi la squadra a sostegno del progetto “Futura” ed oggi il direttivo comunica il sostegno di Giancarlo Ritondale.

Ritondale ex impresario edile d’esperienza, non ha esitato nel sostenere la candidatura a sindaco dell’Avv. Alberto Pezzi al quale è legato da antica amicizia. Dice Giancarlo: “C’è tanto lavoro da fare per riportare la nostra città dove merita, ma sono sicuro che questo gruppo con il suo impegno potrà dare a Sanremo la giusta iniezione di novità per ridare decoro e sicurezza“.